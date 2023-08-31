Более 60 рейсов подверглись задержкам в аэропортах Москвы

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации, предоставленной онлайн-табло столичных аэропортов, в четверг в Москве были зафиксированы задержки примерно 60 авиарейсов.

Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

На момент 10:39 в аэропорту Шереметьево были задержаны 35 рейсов, при этом один рейс был отменен. В Домодедово было задержано 21 рейс, также один рейс был отменен. В аэропортах Внуково и Жуковский по одному рейсу оказались в состоянии задержки, в то время как в аэропорту Жуковский два рейса были аннулированы.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации уведомило о том, что системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Воскресенским районом Московской области. В свою очередь, пресс-служба Росавиации доложила о перенаправлении более 40 самолетов на запасные аэродромы в связи с ограничениями использования воздушного пространства в Москве. В качестве альтернативных аэропортов были задействованы Шереметьево, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ярославль и Нижний Новгород.

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