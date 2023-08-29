Пропавшая фигуристка Алина Горбачева жива – сегодня она попала в объектив камеры наблюдения кафе

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Портал Версия.ru пишет, что информация о том, что чемпионка России по фигурному катанию Алина Горбачева жива, вызвала облегчение и надежду. Ее фотографии были распознаны системой видеонаблюдения в кафе на Волоколамском проспекте в Москве, подтверждая, что она была там. Однако, ее текущее местонахождение остается неизвестным.

Фото: Личный аккаунт Алины Горбачевой в Instagram

Полиция и волонтеры национального центра помощи детям продолжают поиски 16-летней фигуристки. Возможно, Алина осознает, что ее ищут, но пока она может испытывать опасение вернуться домой. Брошены все силы, чтобы найти и обеспечить безопасность Алины Горбачевой.

Надеемся, что она будет найдена в ближайшее время, и все обстоятельства ее исчезновения будут разъяснены.

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