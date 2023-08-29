В городском саду Краснодара были замечены крысы

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В краснодарском парке "Городской сад" обнаружены грызуны. Очевидцы предоставили видео, на котором видно крыс в "Городском саду" в Краснодаре.

По информации мэрии Краснодара, специалисты МБУК "Краснодарские парки" ежегодно проводят работы по уничтожению грызунов и насекомых. В этом году в соответствии с контрактом спецорганизация проводит проверку территорий парков для определения численности грызунов, сообщает Юга.ру.

«По результатам проведенных обследований на территории парка «Городской Сад» специализированной организацией 23 июня проведены работы по истреблению грызунов. Также в связи с их повторном обнаружением в данном парке дератизационные работы проведены 28 августа», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

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В «Городском саду» Краснодара заметили крыс