В Югре предприниматель попал в реанимацию после употребления алкоголя в своем магазине

1:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Предприниматель из Горноправдинска, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, был помещен в реанимацию после употребления алкоголя в своем магазине. Его приятель, с которым они вместе употребляли алкоголь, умер. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по региону.

"66-летний житель Горноправдинска, находясь в помещении своего магазина, употребил вместе со своим знакомым алкогольную продукцию. На следующее утро оба мужчины обратились в больницу с симптомами отравления. В ночь на 26 августа предприниматель был доставлен в реанимационное отделение окружной клинической больницы. Второй мужчина 1956 года рождения, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался", — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следствие находится в процессе выяснения всех обстоятельств данного инцидента. Сотрудниками Следственного комитета России из магазина предпринимателя и его складских помещений была изъята вся алкогольная продукция, которая направлена на проведение судебно-химической экспертизы.

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