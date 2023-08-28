На Ямале в Ноябрьске мужчина устроил стрельбу

Неизвестный устроил стрельбу в городе Ноябрьске, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время находятся на месте происшествия, расследуя это дело. По данным пресс-службы УМВД России по региону, инцидент со стрельбой подтвержден, и власти работают над установлением обстоятельств инцидента. Однако конкретных подробностей о стрельбе с участием судебных приставов предоставлено не было.
Пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ямало-Ненецкому автономному округу также подтвердила факт стрельбы. Они заявили, что судебные приставы проводили принудительные действия, когда произошел инцидент, но остается неясным, кто стрелял и в кого. Пока никакой информации о каких-либо жертвах не поступало.
Ранее в сообщениях Telegram-канала "Mash" указывалось, что вооруженный человек открыл огонь по судебным приставам, которые пытались добиться выселения должника из квартиры и ареста его автомобиля. Однако дальнейшие подробности об инциденте и его последствиях пока не разглашаются.
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