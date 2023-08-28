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Пенсионный фонд "вернул" молодость ижевчанке, после чего отказывался платить пенсию

1:32
Происшествия

После вмешательства прокурора жительнице Ижевска вернули незаконно аннулированную пенсию. Даже опытные юристы Удмуртской прокуратуры, имеющие за плечами множество дел, были поражены ситуацией, с которой им пришлось столкнуться в Ижевске, сообщает udm-info.ru.

Пенсионный фонд "вернул" молодость ижевчанке, после чего отказывался платить пенсию
Фото: openverse.org

Региональное подразделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации объявило пенсионерке, что она больше не имеет права на пенсию. Как было сказано в пресс-службе контрольного ведомства, прокурор Ленинского района столицы Удмуртии выяснил, что начиная с 1 июня текущего года женщине перестали выплачивать страховую пенсию по причине утраты оснований для её получения.

«Органами прокуратуры гражданину оказано содействие в подтверждении периодов работы, которые должны быть учтены при назначении пенсионного обеспечения, право гражданина на выплату пенсии восстановлено, невыплаченная сумма перечислена на счет заявительницы. Вмешательство и личный контроль прокуратуры республики позволили восстановить пенсионные права гражданки», — рассказала старший помощник прокурора Удмуртской Республики Мария Маркова.

Новое развитие событий, связанное с аннулированием пенсии у ижевчанки, вызвало недовольство у неё, и она обратилась в прокуратуру. Вмешательство прокурора позволило оказать помощь гражданке в восстановлении выплаты пенсии.

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Как поймать пенсионный фонд на обмане и увеличить пенсию. Советы юриста
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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