Пенсионный фонд "вернул" молодость ижевчанке, после чего отказывался платить пенсию

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После вмешательства прокурора жительнице Ижевска вернули незаконно аннулированную пенсию. Даже опытные юристы Удмуртской прокуратуры, имеющие за плечами множество дел, были поражены ситуацией, с которой им пришлось столкнуться в Ижевске, сообщает udm-info.ru.

Фото: openverse.org

Региональное подразделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации объявило пенсионерке, что она больше не имеет права на пенсию. Как было сказано в пресс-службе контрольного ведомства, прокурор Ленинского района столицы Удмуртии выяснил, что начиная с 1 июня текущего года женщине перестали выплачивать страховую пенсию по причине утраты оснований для её получения.

«Органами прокуратуры гражданину оказано содействие в подтверждении периодов работы, которые должны быть учтены при назначении пенсионного обеспечения, право гражданина на выплату пенсии восстановлено, невыплаченная сумма перечислена на счет заявительницы. Вмешательство и личный контроль прокуратуры республики позволили восстановить пенсионные права гражданки», — рассказала старший помощник прокурора Удмуртской Республики Мария Маркова.

Новое развитие событий, связанное с аннулированием пенсии у ижевчанки, вызвало недовольство у неё, и она обратилась в прокуратуру. Вмешательство прокурора позволило оказать помощь гражданке в восстановлении выплаты пенсии.

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