МО РФ: крылатая ракета ВСУ уничтожена над Чёрным морем у побережья Крыма

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Террористическая атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Крымский полуостров была пресечена российскими военными, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: CreativeCommons

По информации ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили крылатую ракету ВСУ над Чёрным морем неподалёку от побережья Крыма. Отмечается, что это произошло в 11:30 по московскому времени.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа в северной и западной части полуострова.