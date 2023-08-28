Террористическая атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Крымский полуостров была пресечена российскими военными, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По информации ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили крылатую ракету ВСУ над Чёрным морем неподалёку от побережья Крыма. Отмечается, что это произошло в 11:30 по московскому времени.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа в северной и западной части полуострова.
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