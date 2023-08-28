Минобороны России: системы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Крыму

Два дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожены в Крыму российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, Киев попытался совершить атаку примерно в 10:30. Отмечается, что ВСУ применили беспилотники самолётного типа.

Эту информацию подтвердил руководитель Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбиты в северной и западной части полуострова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении украинского дрона, который летел на российскую столицу.