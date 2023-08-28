Многодетная гражданка России пропала в Египте во время дайвинга

Во время дайвинга в Египте пропала гражданка России. Мать четверых детей из Санкт-Петербурга исчезла во время погружения недалеко от Хургады. Она принимала участие в дайвинге вместе с мужем и в сопровождении профессиональных дайверов, однако не вернулась на поверхность. В настоящее время проводится поисковая операция с целью её обнаружения.

Фото: "Dive Adventures" by ddie is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно информации, предоставленной telegram-каналом SHOT, супруги Юрий и Кристина отправились в 10-дневный круиз, и в субботу, 26 августа, решили совершить погружение в одной из популярных зон у острова Гифтун к югу от Хургады. Группа состояла из 27 опытных дайверов, девять из которых спустились в воду. Однако на поверхность вернулось только восемь человек.

По информации гидов, супруги из России превысили международно разрешенную глубину и спустились на 110 метров. Однако из-за большой глубины мужчина почувствовал себя плохо и решил вернуться наверх, тогда как его жена продолжила погружение. В настоящее время ведётся поиск женщины с помощью трёх лодок. Супруг молодой дайверши активно организует поисковые мероприятия, хотя надежды на положительный исход крайне малы. В попытке обратиться за помощью мужчина написал письмо губернатору Хургады с просьбой направить на место вертолёт. У супругов четверо детей.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга столкнул возлюбленную с третьего этажа из-за неприготовленного ужина.

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