Во время дайвинга в Египте пропала гражданка России. Мать четверых детей из Санкт-Петербурга исчезла во время погружения недалеко от Хургады. Она принимала участие в дайвинге вместе с мужем и в сопровождении профессиональных дайверов, однако не вернулась на поверхность. В настоящее время проводится поисковая операция с целью её обнаружения.

Фото: "Dive Adventures" by ddie is licensed under CC BY-SA 2.0.