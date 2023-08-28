Медведь вторгся в посёлок в ХМАО и держит жителей в страхе

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Власти ХМАО обращаются к жителям с просьбой поддерживать бдительность в связи с появлением информации о наличии медведя в окрестностях. Предупреждение было опубликовано в официальной группе городской администрации.

Фото: openverse

Местные жители заметили хищника вблизи магазина "Березка", который находится в районе расселенных домов в посёлке МУ-18, и немедленно проинформировали об этом в ЕДДС.

"Существует вероятность, что на данный момент хищник может всё ещё находиться на указанной территории", - отмечают в администрации.

В связи с этим власти просят горожан быть осмотрительными и в случае чрезвычайной ситуации немедленно докладывать о происшествии по номерам телефонов 02 или 112.

Ранее мы писали, что на Чукотке пенсионерка сумела выгнать из дома бурого медведя, отбиваясь газетой.

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