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Пенсионерка из Билибино отбилась от бурого медведя газетой

Происшествия

В Билибино в настоящее время ведутся поиски медведя, который проник в частный дом в тёмное время суток. Об этом сообщил "ДВ-РОСС. Владивосток"

Пенсионерка из Билибино отбилась от бурого медведя газетой
Фото: search.creativecommons

Владелица дома испытала сильный испуг, однако сумела избавиться от неожиданного гостя самостоятельно, воспользовавшись свернутой в трубку газетой. 71-летняя местная жительница поделилась своим опытом встречи с бурой медведицей с местной полицией.

По её рассказам, хищник проник в её дом в ночь с 23 на 24 августа. В это время пенсионерка находилась в доме в одиночестве.

"Женщина проживает на улице Комарова. По её словам, дверь в дом была не заперта. Около двух часов ночи шум разбудил пенсионерку, и она обнаружила медведя у входа.

Женщина не потеряла самообладания, начала кричать и отпугивать незваного гостя газетой, свернутой в трубочку. Хищник испугался и скрылся", — сообщили в местной полиции.

Сотрудники полиции проинспектировали место происшествия, однако медведя так и не нашли. Было выдано разрешение на его уничтожение. Поиски продолжаются.

Аналогичный случай произошёл 23 августа в городском округе Певек.

Медведь посещал базу Чукотской горно-геологической компании, занимающейся разработкой золоторудного месторождения "Купол". Свидетельства рабочих свидетельствуют о том, что хищник становился всё более наглым, даже заглядывая в окна.

"Молодые медведи наблюдались как на базе в 20 км от Певека, так и в городе Билибино. Эти любопытные и нахальные животные, вероятно, искали пищу. Иногда медведи перестают бояться звуков выстрелов, предназначенных для отпугивания. Они воспринимают их как простые звуки.

Такие животные представляют опасность и могут быть уничтожены", — отметил заместитель начальника департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, Александр Фатин.

Напомним, что бурые медведи периодически приходят к населённым пунктам Чукотки. В этом году большой хищник напал на оленевода в Чукотском районе. Также были зафиксированы случаи появления медведей в районе Хиузной, недалеко от Анадыря.

Ранее жители Билибино и некоторых прибрежных посёлков сообщали о подобных ситуациях. Ученые связывают участившиеся встречи с ростом популяции бурых медведей, на которых в последнее время практически прекратили охоту.

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Бурый медведь - интересные факты
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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