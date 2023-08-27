Американский многоцелевой военный вертолёт-конвертоплан Bell V-22 Osprey рухнул воду во время учений "Хищники бегут" в Австралии.
На борту машины в этот момент находилось около 20 морских пехотинцев Вооружённых сил США.
"Около 11:00 по местному времени вертолёт Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений "Хищники бегут", в которых участвуют сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Тимора-Лешти", сообщает телеканал Sky News.
По данным журналистов, спасателям удалось уже найти несколько выживших морских пехотинцев. К настоящему моменту, отмечают репортёры, сведений о погибших от официальных источников не поступало.
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