ABC: вертолёт ВС Австралии разбился во время военных учений с США, экипаж пропал без вести

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Специалисты Минобороны Австралии и представители служб спасения разыскивают экипаж потерпевшего крушение вертолёта MRH-90 Taipan, который принимал участие в совместных военных учениях с США.

Фото: Florent Rols/Keystone Press Agency

Боевая машина рухнула в воду вблизи острова Гамильтон на туристическом курорте Большой барьерный риф, уточнил глава оборонного ведомства Австралии Ричард Марлес.

"Вертолёт Taipan принимал участие в совместных американо-австралийских военных учениях Talisman Sabre, к которым привлекаются 13 стран и более 30 000 военнослужащих", — сообщает ABC News.

Сейчас усилия спасателей сосредоточены на поиске четверых военнослужащих, добавил министр обороны страны, и "мы отчаянно надеемся на лучшие новости в течение дня".

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