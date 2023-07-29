Специалисты Минобороны Австралии и представители служб спасения разыскивают экипаж потерпевшего крушение вертолёта MRH-90 Taipan, который принимал участие в совместных военных учениях с США.
Боевая машина рухнула в воду вблизи острова Гамильтон на туристическом курорте Большой барьерный риф, уточнил глава оборонного ведомства Австралии Ричард Марлес.
"Вертолёт Taipan принимал участие в совместных американо-австралийских военных учениях Talisman Sabre, к которым привлекаются 13 стран и более 30 000 военнослужащих", — сообщает ABC News.
Сейчас усилия спасателей сосредоточены на поиске четверых военнослужащих, добавил министр обороны страны, и "мы отчаянно надеемся на лучшие новости в течение дня".
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.