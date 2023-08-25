На Ставрополье зафиксировали массовую гибель птиц

2:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Эксперты зафиксировали массовую гибель птиц в районе озера Маныч в Апанасенковском округе Ставропольского края. Пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора поделилась информацией о случившемся. По последним данным, было обнаружено приблизительно 480 тел мертвых водоплавающих птиц.

"По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, зафиксирована гибель 320 уток и 160 особей болотно-луговой дичи. <…> В трупах птиц установлены качественные реакции на определение фосфорорганических соединений и фосфида цинка. Таким образом, одной из вероятных причин гибели животных может быть отравление пестицидами", — говорится в сообщении.

Специалисты провели выездное обследование территории, где были обнаружены мертвые птицы различных видов, включая пеликанов, уток-крякв, уток-пеганок, огарей, крачек и куликов. Прошлогодние случаи гибели птиц уже свидетельствовали о негативных последствиях нерационального использования химических препаратов, включая запрещенные, что также привело к уменьшению численности редких видов.

Согласно информации Федеральной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов "Сатурн", использование химических препаратов в августе было редким и связано с обработкой сельскохозяйственных культур. Численность грызунов не требовала широкого использования химии. Эксперты обратились в соответствующие ведомства Ставропольского края, Минприроды Ростовской области и Республики Калмыкия для выявления причин произошедшего инцидента.

Подобные случаи массовой гибели птиц и животных уже зафиксированы в Ставропольском крае в конце 2022 года и в начале 2023 года. Причиной такой ситуации стало неправильное использование химических препаратов для борьбы с грызунами и несоблюдение правил их применения. В результате часто страдали зайцы-русаки, утки-кряквы, лебеди и журавли.

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