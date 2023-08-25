Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
86-летний житель США украл личность брата и жил с его именем полвека
Бывший глава Пентагона назвал Китай главной угрозой для США
Экс-агент MI6 Крук напомнил об отчаянных попытках ВСУ хоть чего-то достичь на поле боя
В Петербурге продлены ограничения из-за коронавируса до конца 2023 года
В Финляндии продлили арест одного из лидеров группы «Русич»
Эксперт: Аргентина примет приглашение вступить в БРИКС при любом исходе выборов
Зеленский купил на имя тещи виллу в Египте за $5 млн: Расследование местного журналиста
Правительство утвердило правила соответствия инвесторов для выдачи ВНЖ в России
Отчетность социальных НКО в России может упроститься

На Ставрополье зафиксировали массовую гибель птиц

2:14
Происшествия

Эксперты зафиксировали массовую гибель птиц в районе озера Маныч в Апанасенковском округе Ставропольского края. Пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора поделилась информацией о случившемся. По последним данным, было обнаружено приблизительно 480 тел мертвых водоплавающих птиц.

"По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, зафиксирована гибель 320 уток и 160 особей болотно-луговой дичи. <…> В трупах птиц установлены качественные реакции на определение фосфорорганических соединений и фосфида цинка. Таким образом, одной из вероятных причин гибели животных может быть отравление пестицидами", — говорится в сообщении.

Специалисты провели выездное обследование территории, где были обнаружены мертвые птицы различных видов, включая пеликанов, уток-крякв, уток-пеганок, огарей, крачек и куликов. Прошлогодние случаи гибели птиц уже свидетельствовали о негативных последствиях нерационального использования химических препаратов, включая запрещенные, что также привело к уменьшению численности редких видов.

Согласно информации Федеральной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов "Сатурн", использование химических препаратов в августе было редким и связано с обработкой сельскохозяйственных культур. Численность грызунов не требовала широкого использования химии. Эксперты обратились в соответствующие ведомства Ставропольского края, Минприроды Ростовской области и Республики Калмыкия для выявления причин произошедшего инцидента.

Подобные случаи массовой гибели птиц и животных уже зафиксированы в Ставропольском крае в конце 2022 года и в начале 2023 года. Причиной такой ситуации стало неправильное использование химических препаратов для борьбы с грызунами и несоблюдение правил их применения. В результате часто страдали зайцы-русаки, утки-кряквы, лебеди и журавли.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
Диверсанты на лодках обстреляли кемпинг с людьми в Крыму

Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.

Shot: украинские диверсанты на лодках открыли огонь по туристам в Крыму
Народный артист РФ Анатолий Васильев осудил Людмилу Артемьеву за резкое отношение к фанатам
Шарахала людей: Анатолий Васильев высказался о поведении Людмилы Артемьевой
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Удар по центрам приятия решений — подарок РФ к дню "незалежности" Украины
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Путин назвал Пригожина талантливым человеком
Политолог рассказал, по какому сценарию будет дальше развиваться СВО
Избиения и вымогательства: что вытворяют подростки под Петербургом
Избиения и вымогательства: что вытворяют подростки под Петербургом
Последние материалы
Диетолог Келлер назвала сладкий десерт, который поможет похудеть
На Ставрополье зафиксировали массовую гибель птиц
Четверть российско-армянских бизнес-проектов сконцентрированы в сфере IT
Путин поручил изучить вопрос создания спутников для низких орбит до 200 км
В Хабаровске пьяный мужчина натравил на полицейских собаку и угрожал корпусом РПГ
Женьшеневый чай: От энергии до борьбы со стрессом
Экономист Юденков: С декабрю доллар вернется к отметке в 80-90 рублей
Число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 35
В Ярославской области планируют создать губернаторскую премию для педагогов
Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,03-0,64%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X