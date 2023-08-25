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Приморье лишится рыбного промысла из-за сброса отходов с "Фукусимы-1" — фейк?

2:02
Происшествия

Бывший руководитель Государственного атомного надзора СССР*, Владимир Кузнецов, высказал мнение о негативных последствиях сброса очищенной воды с японской АЭС "Фукусима-1" для рыбопромышленности Дальнего Востока, сообщает vostokmedia.com.

Приморье лишится рыбного промысла из-за сброса отходов с "Фукусимы-1" — фейк?
Фото: search.creativecommons

Однако эксперты опровергли данное утверждение, исходя из ряда аргументов.

Во-первых, рыболовы не осуществляют лов водоемов, в которые сбрасывается вода с "Фукусимы-1". Глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, Герман Зверев, заявил о том, что данное утверждение неверно, и оно опровергает идею о потере рыбного промысла на Дальнем Востоке на сто пятьдесят лет.

Кроме того, губернатор Приморского края, Олег Кожемяко, отметил, что основная добыча рыбы на Дальнем Востоке происходит в других районах, далеких от японской АЭС. Он подчеркнул, что рыбопромышленность региона не находится под угрозой из-за сбросов воды с "Фукусимы-1".

По словам главы "Примгидромета", Бориса Кубая, большинство потоков с АЭС направляются в Тихий океан и не заходят в акваторию Приморского края. Это подтверждает, что вода не попадает в Охотское море, что противоречит заявлениям Владимира Кузнецова.

Николай Голик, председатель Дальневосточной экологической комиссии, уточнил, что рыба из прибрежных вод Японии не попадет в российские воды, и при условии усиления контроля за продукцией угрозы для российских рыбопромышленников не существует. Роспотребнадзор и Росрыболовство также заверили об ужесточении контроля за рыбой в свете сбросов воды с "Фукусимы-1".

Таким образом, информация, опубликованная в telegram-канале "Говорит Москва", не соответствует действительности, как в части угроз для рыбопромысла Дальнего Востока, так и в отношении попадания воды с АЭС "Фукусима-1" в Охотское море.

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Япония начала сброс радиоактивной воды из реакторов Фукусимы в океан и вызвала шквал протестов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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