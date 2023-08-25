Мужчина, ударивший девушку в "коротких шортах", отправлен под арест на один месяц

20-летний мужчина, который ударил девушку в "коротких шортах" во время её утренней пробежки в Нахабино, был отправлен под арест на один месяц. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением насилия". Об этом сообщил telegram-канал Shot.

Фото: мвд.рф

Пострадавшая девушка рассказала, что неизвестный человек нанёс ей сильный удар, который даже вырвал наушник из её уха. Сам подозреваемый мигрант на допросе заявил, что, по его мнению, он "спас" девушку "от греха".

Напоминаем, инцидент произошёл утром в среду, 23 августа, неподалёку от кафе "Есть Пить". Он подошёл к девушке, которая шла навстречу, схватил её за руку и оскорбил словами, после чего ударил в лицо.

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