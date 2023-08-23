Мигрант ударил жительницу Подмосковья по лицу за пробежку в шортах

Жительница населенного пункта Нахабино зафиксировала на видео инцидент, в котором мигрант напал на нее во время ее утренней пробежки, сообщает Мослента.

Женщина из Нахабино подала заявление в полицию против мужчины, который атаковал ее во время пробежки.

"Компетентные органы принимают все необходимые меры для выявления и задержания подозреваемого с последующим привлечением его к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством", — говорится в официальном заявлении.

Пострадавшая женщина зафиксировала на видео нападение мигранта на нее, видео было опубликовано в Telegram-канале под названием "Подслушано Нахабино". В своем рассказе она утверждает, что мужчина атаковал ее, когда она пробегала мимо в спортивных шортах. Инцидент произошел утром в среду, 23 августа, неподалеку от кафе "Есть Пить".

"Этот человек подошел к девушке, шедшей навстречу, схватил ее за руку и произнес слова в оскорбительном тоне, после чего ударил ее в лицо. После того как она отбежала, он начал преследовать ее быстрым шагом", — гласит сообщение в Telegram-канале.

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