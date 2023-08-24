Арестован подозреваемый в изнасиловании челнинки

1:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На день перед указанной датой, то есть 23 августа, заседание Набережночелнинского городского суда было посвящено рассмотрению ходатайства, представленного следствием, о выборе превентивной меры в отношении гражданина, родом из Узбекистана. Об этом сообщает inkazan.ru.

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Ему предъявлено обвинение в совершении актов насильственного характера с сексуальным подтекстом. Эти сведения стали известны благодаря донесению, распространенному пресс-службой фемиды.

Задержание подозреваемого произошло 21 августа, причем сам инцидент имел место за два дня до этой даты. Мотивом для ареста послужило показание потерпевшей, указавшей на данный лицо. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы продолжительностью свыше трех лет.

Следует добавить, что заявленный обвиняемым постоянного места жительства на территории Российской Федерации не имеется. Также следует отметить, что подозреваемый ранее был уволен с места работы, фактически не является трудоустроенным, а после совершения инцидента попытался покинуть Уфу с целью вернуться на родину.

Он утверждает, что вернулся в город автомобилестроителей по своей инициативе, как только узнал, что на него заведено розыскное дело.

Как результат, данный индивид будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) не менее двух месяцев. Следовательно, срок ареста данного мужчины продлится до 21 октября.

Информацию о ходе расследования необходимо предоставить для рассмотрения председателю Следственного комитета Российской Федерации, Александру Бастрыкину.

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В Н.Челнах арестован мужчина, обвиняемый в растлении и изнасиловании