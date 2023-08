Арестован подозреваемый в изнасиловании челнинки

Your browser does not support the audio element.

На день перед указанной датой, то есть 23 августа, заседание Набережночелнинского городского суда было посвящено рассмотрению ходатайства, представленного следствием, о выборе превентивной меры в отношении гражданина, родом из Узбекистана. Об этом сообщает inkazan.ru.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.