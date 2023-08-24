В Москве у мужчины украли $15 тысяч, спрятанных в собачьей переноске

Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о том, что у него была похищена значительная сумма сбережений в иностранной валюте.

Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Инцидент произошел на улице 1905 года. Потерпевший заявил, что он хранил 15 000 долларов и 3000 евро в переноске для собак.

По словам мужчины, он подозревает, что к краже может быть причастна домработница. Ранее он неоднократно обращался за помощью в клининговую компанию, и всегда ему на помощь направлялся один и тот же сотрудник. Однако на этот раз прибыл другой сотрудник, утверждавший, что поменялся с женщиной, которая уже была известна жертве.

Мужчина сообщил правоохранительным органам, что не было никаких признаков взлома или повреждения замка входной двери. В настоящее время проводится расследование с целью установления обстоятельств инцидента.

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