В Швейцарии семилетний мальчик избежал аварии и спас жизнь отцу

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Швейцарии семилетний мальчик совершил смелый поступок, проявив находчивость. Он сидел в машине рядом со своим отцом, когда они 15 августа вместе ехали по улицам города Больцано в Южном Тироле.

Фото: "20100321 Car Accident 004" by cygnus921 is licensed under CC BY 2.0.

Внезапно мужчина почувствовал недомогание, положил руку на грудь и сказал своему сыну, что ему плохо. Секунды спустя он упал на руль автомобиля.

Инцидент

Отважный мальчик сохранял хладнокровие, бросился на колени отца, чтобы убрать его ногу с педали газа, рукой нажал на педаль тормоза и даже потянул ручник, чтобы избежать аварии.

После этого он воспользовался смартфоном отца, чтобы позвонить по номеру экстренной помощи. Скорая помощь прибыла быстро, она сумела реанимировать отца и доставила его в больницу.

Новости о состоянии отца

В больнице в среду сообщили, что жизни 58-летнего мужчины ничего не угрожает, и он находится в стадии восстановления.

"Я не хочу превращать моего сына в героя", - говорит мать мальчика в региональной итальянской газете Corriere del Trentino. "Этот инцидент также показывает, что мы не должны изображать смартфоны как абсолютное зло перед детьми. Они даже могут спасти жизнь, как это случилось 15 августа".

Мальчик знал, как звонить по номеру экстренной помощи, этому его научила мама.

"Я уже несколько раз объясняла ему, часто тогда, когда мы смотрели фильмы вместе", — говорит она.