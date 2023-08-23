Полиция изъяла пистолет у нападавших на школьника в Сургуте

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Представитель полиции ХМАО поделился информацией о том, что пистолет, использованный группой неизвестных при вымогательстве телефонов у школьников, на самом деле не имел боевых характеристик. Оружие было ранее изъято и отправлено на экспертизу.

Фото: Stanislav S. Yanchenko, CC BY-SA 3.0

Эту информацию сообщает muksun.fm.

Напомним, в интернете распространяется видеозапись, на которой неизвестные якобы нападают на школьника, требуя у него телефон и угрожая при этом пистолетом. Инцидент вызвал реакцию следственных органов Югры. По факту произошедшего было начато уголовное дело по статье "Разбой". Прокуратура района также проводит проверку.

Авторы видеозаписи утверждают, что в Сургуте действует организованная группа вымогателей. Однако полиция уточнила, что подростки, сделавшие видео, на самом деле шутили, не думая о возможных последствиях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.