Полиция изъяла пистолет у нападавших на школьника в Сургуте

Представитель полиции ХМАО поделился информацией о том, что пистолет, использованный группой неизвестных при вымогательстве телефонов у школьников, на самом деле не имел боевых характеристик. Оружие было ранее изъято и отправлено на экспертизу.
Эту информацию сообщает muksun.fm.
Напомним, в интернете распространяется видеозапись, на которой неизвестные якобы нападают на школьника, требуя у него телефон и угрожая при этом пистолетом. Инцидент вызвал реакцию следственных органов Югры. По факту произошедшего было начато уголовное дело по статье "Разбой". Прокуратура района также проводит проверку.
Авторы видеозаписи утверждают, что в Сургуте действует организованная группа вымогателей. Однако полиция уточнила, что подростки, сделавшие видео, на самом деле шутили, не думая о возможных последствиях.
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