Девушка, которую во время пробежки мигрант ударил за "короткие шорты", рассказала, как всё произошло.
"Просто бежала, навстречу какой-то мужчина шёл, как-то занимал большую часть дороги и как будто мешал мне пробежать. Я думала, он что-то хочет спросить", — рассказала пострадавшая в беседе с RT.
Девушка добавила, что сняла наушник, чтобы выслушать вопрос мигранта, после чего тот спросил, "чего это она тут бегает в таком виде".
Спортсменка не успела даже ничего ответить мужчине, как он без дальнейших объяснений взял и ударил её в лицо. После этого за девушку заступились находящиеся рядом люди, пытавшиеся образумить агрессивного мигранта.
Муж пострадавшей сам искал нападавшего, опрашивая прохожих, и пытаясь найти записи с камер.
В данный момент ударивший девушку мигрант уже задержан.
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.