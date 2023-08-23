Девушка, которую мигрант избил на пробежке из-за коротких шорт, не думала, что он может такое сделать

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Девушка, которую во время пробежки мигрант ударил за "короткие шорты", рассказала, как всё произошло.

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

"Просто бежала, навстречу какой-то мужчина шёл, как-то занимал большую часть дороги и как будто мешал мне пробежать. Я думала, он что-то хочет спросить", — рассказала пострадавшая в беседе с RT.

Девушка добавила, что сняла наушник, чтобы выслушать вопрос мигранта, после чего тот спросил, "чего это она тут бегает в таком виде".

Спортсменка не успела даже ничего ответить мужчине, как он без дальнейших объяснений взял и ударил её в лицо. После этого за девушку заступились находящиеся рядом люди, пытавшиеся образумить агрессивного мигранта.

Муж пострадавшей сам искал нападавшего, опрашивая прохожих, и пытаясь найти записи с камер.

В данный момент ударивший девушку мигрант уже задержан.

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