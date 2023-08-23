Житель Костромы пытался ограбить аптеку в Москве, но погиб от ранений стеклом

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Попытка ограбить аптеку в Москве закончилась для жителя Костромы смертью. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

27-летний мужчина случайно повредил ногу об витрину и там же истёк кровью. Ранее судимый житель Костромы накануне проник в одиннадцатом часу вечера в аптеку "Горздрав" на улице Обручева, пробив стену. Он схватил кассовый ящик, в котором было всего 719 рублей. Злоумышленник пытался выбраться с места преступления тем же путём, однако его попытка не увенчалась успехом. Грабитель карабкался по стеклянной витрине, разбил её и упал вниз. В результате мужчина повредил бедро и потерял много крови.

Грабитель был найден сотрудниками полиции и передан врачам скорой. Однако спасти его не удалось — мужчина скончался от обильного кровотечения.

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