Попытка ограбить аптеку в Москве закончилась для жителя Костромы смертью. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
27-летний мужчина случайно повредил ногу об витрину и там же истёк кровью. Ранее судимый житель Костромы накануне проник в одиннадцатом часу вечера в аптеку "Горздрав" на улице Обручева, пробив стену. Он схватил кассовый ящик, в котором было всего 719 рублей. Злоумышленник пытался выбраться с места преступления тем же путём, однако его попытка не увенчалась успехом. Грабитель карабкался по стеклянной витрине, разбил её и упал вниз. В результате мужчина повредил бедро и потерял много крови.
Грабитель был найден сотрудниками полиции и передан врачам скорой. Однако спасти его не удалось — мужчина скончался от обильного кровотечения.
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.