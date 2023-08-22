17-летний работник автомойки угнал автомобиль клиента в Абакане

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Абакане 17-летний сотрудник автомойки на Чертыгашева был причастен к краже автомобиля Hyundai IX 35, принадлежащего клиенту. Несмотря на то, что подросток работал там, он поддался искушению совершить прогулку на автомобиле, который ему не принадлежал. По данным полиции, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности, молодой человек решил прокатиться на машине клиента.

Фото: "20130821 hyundai tucson ix 01" by Chu is licensed under CC BY-SA 3.0.

Позже дорожная полиция задержала угонщика вечером на улице Авиаторов и оперативно сообщила владельцу угнанного кроссовера. Расследование показало, что данное лицо является студентом технического училища и работает неполный рабочий день на автомойке. В настоящее время власти рассматривают возможность возбуждения уголовного дела в отношении молодого человека за кражу по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, что может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Сотрудник автомойки угнал машину клиента