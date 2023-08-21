В Ставропольском крае задержали пенсионера, который купил за 20 тысяч рублей двух рабов на дачу

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ставропольском крае правоохранительные органы провели задержание 71-летнего пенсионера, который купил двух человек в качестве рабов за 20 тысяч рублей. Эти люди работали на его даче в течение полугода, пишет telegram-канале SHOT.

Фото: "Dacha bakhmut 3" by Panturion is licensed under CC BY-SA 4.0.

Согласно данным правоохранительных органов, в конце 2022 года пожилой мужчина, проживающий в садовом товариществе "Авиатор" Шпаковского муниципального округа, вместе с двумя молодыми знакомыми приобрёл двух человек в возрасте 31 и 27 лет, которые приехали в Россию из Узбекистана. Эти двое нелегально находились в стране и трудились на земельном участке пенсионера. Однако полиция обнаружила их во время проверки.

Против 71-летнего пенсионера возбуждено уголовное дело, включающее обвинения в незаконном лишении свободы и незаконной миграции. Его задержали и поместили под стражу в следственном изоляторе. Один из его приятелей находится под домашним арестом, в то время как третий человек из этой группы избежал уголовной ответственности.

В настоящее время правоохранительные органы активно разыскивают лиц, которые участвовали в продаже этих "рабов".

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