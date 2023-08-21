На дорогах Ярославской области одновременно перевернулись две машины

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Две аварии произошли на дорогах Ярославской области 21 августа, при этом в одной из них пострадали двое людей, а во второй обошлось без травм, согласно информации от представителя пресс-службы главного управления МЧС России в регионе, как сообщил корреспондент ЯрНьюс.

Фото: Главное управление МЧС России по Ярославской области

Первый инцидент произошел около 10:30 на трассе М-8 в Ростовском районе. Фотографии свидетельствуют о серьезных повреждениях "Киа", которая перевернулась. Несмотря на это, ведомство уверяет, что никто не пострадал.

Вторая авария произошла также в 10:30 в Тутаевском районе, где "Опель" съехал в кювет и перевернулся.

"По предварительной информации мужчина 1948 г.р., управляя автомобилем «Опель», совершил съезд в кювет. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Опель» мужчина 1948 г.р. и женщина 1954 г.р., госпитализированы", пояснили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области корреспонденту ЯрНьюс.

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