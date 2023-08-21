В Москве водитель каршеринга полтора километра вёз на капоте инспектора ДПС

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пытаясь остановить нарушителя, инспектор ДПС почти полтора километра ехал на капоте машины.

Фото: "File:Delimobil carsharing car in Moscow.jpg" by Stolbovsky is licensed under CC BY-SA 3.0.

По сведениям, полученным от источника Telegram-канала "МК: срочные новости", сотрудник Госавтоинспекции предпринял попытку остановить автомобиль каршеринга на Осташковской улице. Но водитель проигнорировал его сигналы и продолжил движение. Неожиданно инспектор вскочил на капот движущейся машины и продержался там в течение полутора километров. Затем водитель резко затормозил, и инспектор упал на землю.

Позже автомобиль был обнаружен в окрестностях Мытищ. В настоящее время ведется поиск того, кто арендовал автомобиль.

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