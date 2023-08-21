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В Москве-реке нашли тело 15-летней школьницы, участвовавшей в экскурсии по подземным коллекторам

Происшествия

В Москве-реке было найдено тело ещё одной участницы подземной экскурсии по коллекторам. Погибшей оказалась 15-летняя школьница.

В Москве-реке нашли тело 15-летней школьницы, участвовавшей в экскурсии по подземным коллекторам
Фото: мвд.рф / Архивное фото

Как сообщает telegram-канал Shot, девочку обнаружили вблизи Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной. Она была найдена без признаков жизни. Зафиксирована рваная рана головы, которую она, возможно, получила, когда её унёс поток воды из коллектора. Это произошло во время сильного дождя, когда участники находились в подземных коммуникациях.

Ранее в районе "Зарядья" из воды были извлечены тела двух подростков: 15-летней дочери главы PR-службы компании "Ланит" Дмитрия Маркушина и его 17-летнего племянника. Все они пошли на эту экскурсию с диггером-гидом. За плату в девять тысяч рублей он обещал показать им тайные лабиринты и подземный мир Москвы. Также существует вероятность, что в экскурсии могли участвовать ещё люди.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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