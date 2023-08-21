В подземной экскурсии во время ливня в Москве могло находиться до 20 человек

Во время ливня в Москве, в рамках экскурсии по подземным объектам, возможно, находилось до 20 человек. Об этом пишет telegram-канал "112".

Фото: "Moscow-City. Night" by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Запись на эту подземную экскурсию проходила через специальный веб-сайт, а стоимость участия составляла девять тысяч рублей. Участникам предоставляли бахилы из Общевойскового Защитного Комплекта (ОЗК) и фонари. Также на сайте указано, что при дожде мероприятие отменяется.

Сейчас московские следователи разбираются, почему в минувшие выходные экскурсионная группа диггеров спустилась в коллекторы, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды.

Ранее сообщалось, что в результате сильного ливня в столице РФ два участника подземной экскурсии были обнаружены в реке Москве без признаков жизни. Трое других также числятся пропавшими без вести.

20 августа из-за сильного дождя уровень воды в подземных коммуникациях, где проводилась экскурсия, резко поднялся, что сделало это мероприятие небезопасным для всех его участников.

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