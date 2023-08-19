В Санкт-Петербурге возле дома нашли мужчину с отрубленными пальцами

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчину с отрубленными пальцами на ноге и без сознания нашли в Санкт-Петербурге.

Фото: мвд.рф

Об этом сообщает сайт 78. ru.

Пострадавшего в петербургском Колпино заметил дворник в пятницу утром. Он позвонил правоохранителям и сказал им, что на ул. Полевая у частного дома лежит человек средних лет.

"На левой ноге почему-то отсутствовали пальцы", — подчеркнул работник коммунальной службы.

Пострадавший доставлен в реанимацию, позже выяснилось, что у него ещё и закрытая травма черепа. Полиция выясняет личность пострадавшего и устанавливает, что же произошло с мужчиной.

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