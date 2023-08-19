Мужчину с отрубленными пальцами на ноге и без сознания нашли в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает сайт 78. ru.
Пострадавшего в петербургском Колпино заметил дворник в пятницу утром. Он позвонил правоохранителям и сказал им, что на ул. Полевая у частного дома лежит человек средних лет.
"На левой ноге почему-то отсутствовали пальцы", — подчеркнул работник коммунальной службы.
Пострадавший доставлен в реанимацию, позже выяснилось, что у него ещё и закрытая травма черепа. Полиция выясняет личность пострадавшего и устанавливает, что же произошло с мужчиной.
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