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"Царьград": "Мигрантов в автозаках везут в военкоматы — пусть служат десять лет"

3:02
Общество

Всё чаще слышны призывы о необходимости отправлять на спецоперацию мигрантов, получивших гражданство РФ. По стране прошли рейды, которые подтвердили серьёзность этих намерений.

"Царьград": "Мигрантов в автозаках везут в военкоматы — пусть служат десять лет"
Фото: "Migrant workers in West Bay Doha" by Alex Sergeev (www.asergeev.com) is licensed under CC BY-SA 3.0.

Однако нужны ли такие бойцы России?

Накануне в ходе двухдневного рейда по городам страны новоиспечённых русских доставляли в военкоматы, пишет "Царьград". У торговцев и грузчиков азиатской внешности требовали предъявить документы. У кого-то их не оказалось, а некоторые плохо говорили по-русски. Но те, что уверено доставали паспорт, мол, товарищ полицейский, — "я — рюсский", после вопросов о постановке на воинский учёт начинали волноваться.

Ну раз русский, значит, и долг РФ придётся отдавать, пишет автор статьи. Между тем, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что выдавать паспорта нужно только с постановкой на воинский учёт.

Согласен с ним военкор и политолог Алексей Живов, который отметил, что уроженцы Закавказья, Средней Азии, которые не всегда законно получают паспорта, пользуются всеми благами российского гражданства, но игнорируют обязанности. А если не согласен служить — уезжай обратно. Потому что экономике России они пользы не приносят — только своей, туда, куда они отсылают заработок, подытожил военный корреспондент.

"Надо ставить всех этих мужчин на воинский учёт, чтобы они отдали долг своей новой Родине. Или пусть садятся на ближайший поезд. И в таком случае нужно вводить пожизненный запрет на въезд в Россию", — заявил Живов.

Более жёстко выступает военкор Роман Алёхин. Касательно социальной группы выходцев из Средней Азии он заявил, что среди них есть такие, кто негативно относится к русским, обычаям, традициям, религии и законам РФ.

"Это группа близка по установкам к бывшим заключённым, но ещё и часто не знающая русского языка и в ещё большем так называемом отрицалове в отношении управления ими русскими", — отмечает он.

В связи с этим у командиров ВС РФ будут серьёзные проблемы в управлении такими солдатами, даже если им доверить строить блиндажи и рыть окопы. Поэтому тут нужны особые командиры, убеждён он.

И встаёт уместный вопрос: кому вообще давать гражданство? Издание пишет, что приезжих надо чётко поделить.

Первая категория — трудовые мигранты, прошедшие проверку на "криминальное прошлое". Они приезжают временно и уезжают по истечению рабочего контракта. Вторая — те, кто желает получить паспорт гражданина РФ. Они должны полностью ассимилироваться, приняв нашу веру, традиции, отказаться от своего языка, религии и обычаев.

То есть, всё ради российского гражданства, а если они этого делать не желают, им не место в нашей стране, подытожил портал.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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