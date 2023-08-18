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Роспотребнадзор выявил нарушение норм в бассейне в Сочи, где отравилось 10 детей

1:09
Происшествия

Вода в бассейне санатория в Сочи, где произошло отравление паром хлора подростков, не соответствует установленным нормам. Эту информацию распространил Роспотребнадзор Краснодарского края.

Роспотребнадзор выявил нарушение норм в бассейне в Сочи, где отравилось 10 детей
Фото: "Swimming Pool" by oatsy40 is licensed under CC BY 2.0.

Пробы воды из бассейна были взяты для анализа, и из четырех проверенных образцов два оказались выше предельных гигиенических стандартов.В соответствии с полученными результатами будут предприняты соответствующие меры.

В ночь на 18 августа стало известно, что десять учащихся из московской спортивной школы были госпитализированы после посещения бассейна в санатории "Аврора" в Сочи. Эта группа, состоящая из 23 человек, включая 14 детей 2008-2009 годов рождения и семь сопровождающих тренеров, прибыла в санаторий 12 августа. После сеансов сауны и купания в бассейне 17 августа у детей начали появляться жалобы на кашель, общее недомогание и слабость. В итоге десять подростков были доставлены в больницу.

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Чем можно заразиться в бассейне
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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