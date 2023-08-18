МО РФ: киевским режимом была предпринята попытка атаковать Москву и область

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Киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака по объектам в Москве и Московской области, сообщили в Министерстве обороны страны.

Фото: "Moscow International Business Center, 'Moscow City'" by Kirill VV is licensed under CC BY 2.0.

Согласно информации, инцидент произошёл около 4 утра по московскому времени.

"8 августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата, — говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале. — БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание".

Как подчеркнули в министерстве, потерявший управление БПЛА рухнул в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Никто не пострадал, разрушений нет.

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