В Боливии погибло как минимум 18 человек в результате падения автобуса в овраг: ещё 20 человек пострадали. Об этом информирует газета El Deber.
Уточняется, что среди погибших и пострадавших есть дети. Водитель автобуса остался жив.
На данный момент следственный отдел страны ведёт расследование и выясняет причины и обстоятельства ЧП.
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Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.