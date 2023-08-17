В ДТП Боливии погибли 18 человек

0:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Боливии погибло как минимум 18 человек в результате падения автобуса в овраг: ещё 20 человек пострадали. Об этом информирует газета El Deber.

Фото: https://eldeber.com.bo

Уточняется, что среди погибших и пострадавших есть дети. Водитель автобуса остался жив.

На данный момент следственный отдел страны ведёт расследование и выясняет причины и обстоятельства ЧП.

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