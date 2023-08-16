Женщина получила травмы в результате ДТП с участием семи автомобилей в Воронеже

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В среду на Московском проспекте в Воронеже произошло столкновение с участием семи транспортных средств, в результате которого 30-летняя женщина получила травмы. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального главного управления МВД России.

Фото: мвд.рф

Сотрудники полиции областного центра в настоящее время выясняют обстоятельства столкновения нескольких автомобилей. По предварительной информации, в результате аварии пострадала 30-летняя женщина, пассажирка автомобиля Chevrolet Niva, которая впоследствии была доставлена в медицинское учреждение.

Массовое столкновение произошло в 12:30 возле дома №33 по Московскому проспекту. По сообщениям очевидцев, всё началось со столкновения Nissan Note и Toyota Camry, когда Nissan попытался перестроиться на другую полосу движения. После этого Nissan опрокинулся на бок, задев Chevrolet Niva, которая в свою очередь столкнулась с Ford Focus и Toyota RAV4. Автомобиль Toyota Camry после столкновения с автомобилем Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus и Hyundai.

На месте происшествия активно работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают обстоятельства инцидента. Как подтвердили в пресс-службе, для обеспечения безопасности как автомобильного, так и пешеходного движения введено ручное управление дорожным движением.

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