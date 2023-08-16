В Новосибирске тела мужчины и женщины достали из погреба спасатели, прибывшие по вызову. ЧП произошло 16 августа. Об этом сообщает НГС.
Оказалось, что 46-летняя женщина оступилась и упала, когда просушивала погреб. На выручку ей в подвал спустился 57-летний мужчина. Однако на поверхность они уже не поднялись.
Спасатели объяснили, что люди погибли из-за неправильной организации просушки погреба. По словам специалистов, угарный газ не имеет запаха и долго держится в погребах без вентиляции. Выветривается помещение больше суток.
После обнаружения тел в погребе следователи начали проверку. Назначена медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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