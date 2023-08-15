В Таиланде при смерче два туриста пропали при опрокидывании лодки

2:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Водяной смерч оставил за собой страшные последствия в провинции Пхетчабури на юге Таиланда. Инцидент произошел в субботу, 12 августа, в заливе Банг Та Бун, возле района Бан Лаем, точное время — 17:00. Все произошедшее описано в издании The Thaiger.

Фото: Splash/ All Over

Семь туристов находились на борту лодки, когда водяной смерч атаковал судно. Водоворот сначала подхватил лодку, а затем опрокинул, в итоге она затонула. Пассажиры оказались в воде, их жизни оказались под угрозой. В этот момент к ним на помощь пришло спасательное подразделение Фонда Саванга Санпхета Таммасатана.

Благодаря быстрым и решительным действиям спасателей пятерых туристов удалось вытащить из воды. Однако судьба двух остальных остаётся под вопросом. По предварительной информации, пропавшие туристы были мужчинами. Один был в гавайской рубашке, второй был одет в чёрную футболку и джинсы. Национальность туристов пока не установлена.

Момент крушения лодки был случайно записан на камеру телефона посетителя одной из закусочных, находившейся на берегу. Запись показывает, как водяной смерч схватил лодку с людьми и погрузил в воду. Этот момент стал свидетельством разрушительной силы природы.

Сейчас в данном районе масштабная поисковая операция с целью обнаружения двух пропавших. Сотрудники спасательной службы и правоохранительные органы активно работают над поисками и надеются скоро разыскать пропавших. Этот инцидент ещё раз напоминает о том, как важно быть осторожными и соблюдать правила безопасности во время отдыха на природе.

Этот случай стал не первой трагедией в туристической индустрии Таиланда. Ранее один российский турист погиб на другом тайском курорте. Мужчина отправился плавать в море, но столкнулся со стихией и не смог справиться с ней. Его тело было обнаружено у мыса Промтеп на острове Пхукет. Тайская полиция связалась с российским посольством для проведения расследования данного инцидента.

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Смерч в Таиланде