Очевидцы взрыва в Махачкале рассказали о ситуации: паника, люди кричат

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Свидетели взрыва на АЗС в столице Дагестана объяснили, что происходит сейчас в Махачкале на месте происшествия.

Фото: Скрин видео очевидцев

Telegram-канал "Осторожно, новости" передаёт слова очевидцев взрыва, которые лишь по случайности сами не попали в эпицентр взрывной волны и пламени.

"Очень страшно, паника, люди кричат. Много осколков стекол и камней на большом расстоянии от взрыва, становится жутко. Если бы мы на 2 минуты раньше выехали, мы бы там в огне были", — цитирует слова свидетелей ЧП Telegram-канал.

Живущие неподалёку от взрыва люди сообщили, что мощный взрыв повредил ударной волной почти целый квартал.

Ранее сообщалось, что число жертв взрыва достигло 12 человек.

По последним данным, число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 56, из них 13 — дети.

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В МАХАЧКАЛЕ СИЛЬНЫЙ ВЗРЫВ! ДАГЕСТАН В ОГНЕ!