Число погибших после взрыва в Махачкале достигло 12 человек

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Минздрав Дагестана сообщил о жертвах взрыва в Махачкале.

Фото: Скрин видео очевидцев

По предварительным данным от взрыва на автозаправке погибло 12 человек, ещё 50 получили травмы различной степени тяжести. Двое из погибших дети.

Как сообщает Telegram-канал "Осторжно, новости", по словам очевидцев, пострадавших может быть значительно больше. В медицинские уреждения продолжают доставлять раненых.

По одной из версий, взрыв произошел в автосервисе, после чего огонь перекинулось на автозаправку. Пламя продолжает распространяться.

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В МАХАЧКАЛЕ СИЛЬНЫЙ ВЗРЫВ! ДАГЕСТАН В ОГНЕ!