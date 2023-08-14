Минздрав Дагестана сообщил о жертвах взрыва в Махачкале.
По предварительным данным от взрыва на автозаправке погибло 12 человек, ещё 50 получили травмы различной степени тяжести. Двое из погибших дети.
Как сообщает Telegram-канал "Осторжно, новости", по словам очевидцев, пострадавших может быть значительно больше. В медицинские уреждения продолжают доставлять раненых.
По одной из версий, взрыв произошел в автосервисе, после чего огонь перекинулось на автозаправку. Пламя продолжает распространяться.
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