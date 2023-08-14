Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко приговорили к шести годам тюрьмы

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Генеральный директор фирмы "Аврора-строй" и экс-кандидат в руководители Приморья Андрей Ищенко приговорён к тюремному сроку за мошеннические действия со средствами дольщиков.

Фото: pixabay.com

Суд признал Ищенко виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить штраф в 400 тысяч рублей. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на судебное решение, экс-кандидат в главы Приморского края будет отбывать срок в колонии общего режима.

Осенью 2022 года арестованный по факту мошенничества Ищенко попросил отправить его в зону специальной военной операции (СВО). Адвокат обвиняемого заявил, что в местах боевых действий гендиректор компании "Аврора-строй" принесёт больше пользы стране, чем за решёткой.

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