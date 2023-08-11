СКР заочно обвинил в зверствах на Донбассе экс-главкома сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

СК России заочно предъявил обвинения в зверствах на территории Донбасса бывшему командующему украинскими сухопутными войсками Сергею Попко, который возглавляет сейчас городскую военную администрацию Киева.

Фото: Следственный комитет РФ

Из официального заявления ведомства следует, что результатом преступных деяний Попко стали гибель и ранения свыше 180 человек, среди которых были и несовершеннолетние граждане.

Кроме того, были зафиксированы частичные повреждения и полные разрушения более 370 объектов критически важных объектов инфраструктуры на Донбассе, констатировали представители Следственного комитета.

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