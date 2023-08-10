Суд вынес приговор россиянину за отправку несовершеннолетней порнографических фото

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в республике Карелия приговорил мужчину к условному лишению свободы на два с половиной года. Его обвинение заключалось в том, что он создал порнографические фотографии и отправил их своей несовершеннолетней знакомой через социальные сети. Эту информацию передало региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Фото: crimea-news.com

Согласно следствию, в марте 2021 года 34-летний житель Сортавалы создал снимки порнографического характера и переслал их девочке, с которой он поддерживал контакт в социальных сетях. После этого несовершеннолетняя заблокировала его и сообщила о происшедшем своим родителям, которые обратились в полицию.

Мужчину признали виновным по статье 242 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается "Незаконного изготовления и распространения порнографического материала среди несовершеннолетних".

Оперативные службы быстро задержали подозреваемого, и в ходе допросов он признал свою вину.

Ранее в Кемеровской области суд приговорил местного жителя к 12 годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима за проведение интимных бесед с несовершеннолетними.

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