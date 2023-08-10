В Иванове рецидивист с ножом отобрал у пенсионера мороженое

Ивановская полиция начала уголовное преследование в отношении 59-летнего горожанина, который ранее уже был приговорен за совершение кражи, угрозы убийством и проведение антиобщественного образа жизни.
Случай, произошедший в сквере, стал поводом для проведения расследования. Пьяный мужчина подошел к пожилой паре, которая находилась на скамейке и наслаждалась мороженым, он поднес нож к лицу мужчины и потребовал передать ему десерт. 78-летний пенсионер подчинился требованию.
После того как мужчина поедал мороженое, он исчез. Полицейские обнаружили его спящим на другой скамейке поблизости.
"В отделе полиции задержанный сознался и написал явку с повинной", — сообщили в управлении МВД по данному региону.
Уголовное дело было возбуждено по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой".
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