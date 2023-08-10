В Кургане водитель насмерть сбил женщину и её ребенка

1:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате трагического дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Кургане, погибли женщина и её маленький ребенок. Водитель, виновный в этом трагическом столкновении, произошедшем на пешеходном переходе, был задержан властями. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по городу.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Трагедия произошла рано утром в четверг. Пешеход с ребёнком пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В настоящее время власти ведут тщательную работу по установлению точных обстоятельств и причин, приведших к катастрофе.

Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-211440, двигался по улице Мостостроителей. К сожалению, водитель не проявил должной осторожности и совершил наезд на пешехода 1992 года рождения. На руках у женщины в момент аварии находился её несовершеннолетний сын 2021 года рождения. Последствия столкновения оказались фатальными для пешехода 1992 года рождения, которая трагически погибла ещё до приезда скорой медицинской помощи. Ребенок 2021 года рождения скончался от полученных травм в машине скорой помощи во время проведения реанимационных мероприятий. По факту этого происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Водитель, причастный к аварии, взят под стражу, говорится в официальном сообщении.

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Курган. Спорный уран | НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ