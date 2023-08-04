Трагическая находка в реке Чечуй: найдены тела пропавшей пары

В Киренском районе Иркутской области в реке Чечуй обнаружены тела мужчины и женщины. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России. Как говорится в сообщении на их Telegram-канале, информация об обнаружении человеческих останков в реке Чечуй поступила в полицию вчера вечером. Сотрудники полиции и следователи установили, что тела принадлежат мужчине и женщине.

Фото: pixabay.com

Этот инцидент произошел после исчезновения семьи из трёх человек — супругов и их пятилетнего внука, которые отправились на рыбалку 15 июля. Ожидалось, что они вернутся 17 июля, но, к сожалению, этого не произошло.

Поисково-спасательная группа, в которую входили сотрудники милиции и отряда "Северный", обнаружила их перевернутую моторную лодку. Эта трагедия пополнила череду печальных происшествий, произошедших в регионе за последнее время.

Исчезновение семьи во время рыбалки вызвало тревогу и привело к масштабной поисковой операции. Местные власти и добровольцы объединили свои усилия, чтобы найти хоть какие-то зацепки, которые могли бы помочь установить их местонахождение.

К сожалению, обнаружение тел погибших в реке Чечуй положило конец этим отчаянным поискам. В ходе расследования власти будут стараться собрать воедино все события, которые привели к печальному исходу.

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