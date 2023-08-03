На тайском пляже заметили опасное морское существо

2:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Встреча с смертельно опасным морским существом на пляже острова Ланта в Таиланде вызвала тревогу 29 июля.

Фото: pixabay.com

Португальский военный кораблик, известный своей ядовитостью, был обнаружен туристами, нарушившими покой Андаманского моря. Происшествие стало поводом для предостережения всех отдыхающих.

Давайте ближе рассмотрим этот инцидент и разберем, как обеспечить безопасность при посещении курортных вод.

Португальский кораблик, или физалия, представляет собой гидроидный организм из подотряда сифонофор. Существо формирует прозрачную колонию из полипоидных и медузоидных особей. Однако его опасность заключается в ядовитых щупальцах, которые содержат мощные токсины, способные вызвать серьезные ожоги, боли, аллергические реакции и даже анафилактический шок. В редких случаях отравление может привести к смертельному исходу.

Семья тайских туристов, отдыхающих на побережье Андаманского моря, столкнулась с опасным морским обитателем. Во время прогулки на пляже Пхра Ае они случайно обнаружили португальского кораблика. Несмотря на инцидент, туристы собрали образец с помощью ёмкости и даже сфотографировали его, чтобы правильно идентифицировать.

Турист, который подвергся укусу португальского военного кораблика, столкнулся с острыми болями и покраснением на месте укуса. Он незамедлительно обратился за медицинской помощью, и врачи предоставили ему соответствующее лечение, включая промывание укуса уксусом и назначение необходимых таблеток. Благодаря оперативным действиям врачей и своевременному обращению турист избежал серьезных последствий.

Инцидент с португальским корабликом на острове Ланта послужил напоминанием о важности соблюдения мер предосторожности во время купания. Всем отдыхающим рекомендуется оставаться бдительными и следить за прибрежными водами. При обнаружении подозрительных морских существ необходимо держаться на безопасном расстоянии.

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