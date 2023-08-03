Shot: пенсионерка из Хабаровска вместо военкомата подожгла библиотеку

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пенсионерка из Хабаровска пошла поджигать военкомат, однако оставила след в истории русской литературы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: meta.ua

74-летняя Нина С. отправилась поздно вечером 2 августа к жилому дому, где, по её мнению, должен был располагаться пункт отбора на военную службу. После долгого разговора по телефону она бросила в окно бутылку с зажигательной смесью и попыталась скрыться.

Пожар быстро потушили очевидцы происшествия, которые и вызвали полицию. Оперативники спустя какое-то время женщину задержали. И только от них она с удивлением узнала, что подожгла не военкомат, а филиал Центральной библиотеки города.

Против пенсионерки заведено дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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