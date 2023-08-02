Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сумел убедить дезертира с гранатой разооружиться.
2 августа неизвестный мужчина встал на Нагаевоском шоссе с гранатой и угрожал взорвать боеприпас. Он требовал огранизовать ему встречу с главой республики Радием Хабировым.
На отчаянный шаг, как выяснилось, решился 39-летний военнослужащий ВС РФ, который совершил побег во время отправки его на судебно-психиатрическую экспертизу,
Как сообщает mkset.ru, мужчина требовал закрыть против него уголовное дело за оставление части. После беседы с главой региона боец передумал пускать в ход гранату и сдался.
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