Вооружённый дезертир сдался после беседы с главой региона

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сумел убедить дезертира с гранатой разооружиться.

Фото: ya.ru

2 августа неизвестный мужчина встал на Нагаевоском шоссе с гранатой и угрожал взорвать боеприпас. Он требовал огранизовать ему встречу с главой республики Радием Хабировым.

На отчаянный шаг, как выяснилось, решился 39-летний военнослужащий ВС РФ, который совершил побег во время отправки его на судебно-психиатрическую экспертизу,

Как сообщает mkset.ru, мужчина требовал закрыть против него уголовное дело за оставление части. После беседы с главой региона боец передумал пускать в ход гранату и сдался.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Радий Хабиров предложил главе ГИБДД либо застрелиться, либо уволиться