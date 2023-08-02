В Башкирии военный сбежал во время поездки на психиатрическую экспертизу и угрожает гранатой

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Башкирии во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу сбежал военнослужащий-доброволец. Он вышел на шоссе и угрожает взорвать гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: pnevmat24.ru

По данным издания, мужчину зовут Ильдар Б., ему 39 лет. На него завели уголовное дело за самовольное оставление части. Сегодня его должны были доставить на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки военному удалось сбежать.

Сообщается, что мужчина достал гранату и угрожает её взорвать, требуя закрыть уголовное дело против него. Инцидиент произошёл на Нагаевском шоссе в районе заправки. Трасса сейчас перекрыта.

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