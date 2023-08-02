У берегов Испании перехватили парусник с кокаином на €70 млн

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Правоохранительные органы Испании перехватили парусное судно у берегов Сантандера, входящего в автономное сообщество Кантабрия. На борту этого парусника, шедшего под флагом Великобритании, было обнаружено две тонны кокаина. Гражданская гвардия королевства опубликовала официальное заявление для прессы, в котором подробно описала операцию, проведенную в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании.

Фото: globallookpress.com

Рыночная стоимость конфискованных наркотиков оценивается в 70 млн. евро, если они будут проданы на нелегальном черном рынке. Совместная операция испанских и британских властей свидетельствует о международном сотрудничестве и приверженности делу борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

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